Wzrok miłośników mody zwrócony jest aktualnie na Mediolan. To właśnie tam w jednej z czterech głównych stolic modowych świata odbywa się tydzień mody prezentujący trendy na jesień-zimę 2012/13.

Co sezon jednym z najważniejszych pokazów sezonu jest ten marki Gucci. Tym razem to Kasia Struss została wybrana by otworzyć pokaz, ale zaraz za nią na wybiegu pokazała się Anja Rubik. Czyli tradycyjny polski akcent, z udziałem topowych modelek.

Frida Giannini, dyrektor kreatywna Gucci zaprezentowała dość mroczną kolekcję, gdzie główną rolę odgrywały tkaniny. Niesamowite aksamity, jedwabie, czy tafty wyglądały nad wyraz smakowicie. Projektantka przemyciła również odrobinę męskiego stylu dandysa.

Mimo, że kolekcja niestety nie należy do najlepszych, my i tak jesteśmy pod wrażeniem.

