Promienna cera to marzenie wielu kobiet! Doskonale nawilżona, gładka, wypoczęta i świetlista twarz sprawia, że wyglądamy i czujemy się młodo. Jednak pod wpływem czynników zewnętrznych skóra traci swój naturalny blask i jędrność, często przybierając niezdrowy, ziemisty odcień. Mają na to wpływ wiek, stres, zmęczenie, zanieczyszczenie środowiska oraz zła dieta.

Reklama

Jak gwiazdy to robią, że zawsze bije od nich taki blask? Doskonale wiedzą, że piękna cera to efekt odpowiednich nawyków, więc dbają o siebie na wiele sposobów. Ty też możesz! Gwarancją pięknej cery przez długie lata jest odpowiednia dieta i pielęgnacja. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku niezbędnym składnikiem jest witamina C. Warto zadbać o jadłospis bogaty w ten cenny składnik pokarmowy, np. zapewnić sobie dzienną porcję owoców cytrusowych, a kanapki posypywać świeżą natką pietruszki. Jednak sama dieta to za mało! Witaminę C należy dostarczać skórze również od zewnątrz. Dlaczego?

Wpływ witaminy C na cerę

Zobacz także

Mat. prasowe

Witamina C jest silnym antyoksydantem, co oznacza, że współdziała w wyłapywaniu szkodliwych dla naszego organizmu cząsteczek - wolnych rodników. Jednak to nie wszystko! Witamina C bierze również udział syntezie kolagenu i podstawowych białek, dzięki temu nasza skóra staje się mocniejsza i odporniejsza. Witamina C jest również niezastąpiona dla osób z kruchymi naczyniami krwionośnymi. Jaki efektów można się spodziewać, jeśli nasza cera będzie miała zapewniona regularną podaż witaminy C? Z pewnością zauważymy znaczną poprawę struktury i koloru skóry. Rozjaśnione zostaną przebarwienia pigmentacyjne, cienie pod oczami, cera nabierze zdrowego blasku, a proces powstawania zmarszczek zostanie spowolniony. Co więcej, witamina C jest również naturalnym filtrem, chroniącym przed promieniowaniem. Czego chcieć więcej?

Kosmetyki z witaminą C

Reklama

Jeśli już przemyślałaś swoją dietę i zadbałaś, by dostarczyć organizmowi większe dawki witaminy C od środka, pora na odpowiednie preparaty, które wzmocnią jej nieocenione działanie na skórę. Warto postawić na kosmetyki znanej i sprawdzonej, a do tego polskiej marki. Po wieloletnich badaniach, laboratoria Eveline Cosmetics opracowały skuteczne i godne polecenia preparaty z witaminą C. Wśród nich znajdziesz produkty, dostosowane do Twojego wieku i potrzeb. W linii kosmetyków Eveline znalazły się: błyskawiczne serum pod oczy, będące aktywnym koncentratem 12% bioaktywnej witaminy C, serum do twarzy oraz kremy: rozświetlający, hydro-krem oraz krem-serum. Wszystkie o wysokiej zawartości bezcennej dla Twojej cery witaminy C. Aby pogłębić jej działanie, w kosmetykach zawarto również inne składniki aktywne, które poprawią wygląd skóry: m.in. skoncentrowany kwas hialuronowy, d-panthenol oraz alanotinę. Przywróć młodzieńczy blask swojej cerze i błyszcz jak gwiazda!