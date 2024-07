Szymon Majewski to wciąż jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy satyrycznych. Po "rozwodzie" ze stacją TVN, gwiazdor skupił się na pracy w radiu, przez chwilę romansował też z Polsatem, a jego głównym obszarem działań stał się YouTube, gdzie regularnie komentował bieżące wydarzenia. Oczywiście w swoim stylu. Przypomnijmy: Majewski masakruje program Siwiec: "Niech lepiej nie otwiera ust"

Reklama

Teraz Szymon wraca do korzeni. Po dziewięcioletniej przerwie Majewski wraca do Radia ZET, gdzie poprowadzi program satyryczny "PogoDyńka". Program będzie autorską prognozą pogody komika i będzie można go usłyszeć od poniedziałku do piątku po 6:00 i 9:00 rano. Szef rozgłośni nie ukrywa, że cieszy się na powrót Majewskiego na antenę.



Szymon jest tak związany z Zetką, że nawet kiedy go nie było, czuło się jego obecność. Świetnie, że znowu będzie z nami - komentuje Rafał Olejniczak.

Sam zainteresowany również jest podekscytowany współpracą z ZET-ką i powrotem do miejsca, w którym rozpoczął w 1990 swoją karierę.



Zetka była pierwszym medium, w którym pracowałem. Tu stałem się satyrykiem, opisującym naszą radosną rzeczywistość. Tu Andrzej Woyciechowski dał mi szansę realizowania moich najbardziej zwariowanych pomysłów. Mam wrażenie, że wyszedłem stąd tylko na chwilę… Kiedy przy jednej z okazji okazało się, że z szefem Zetki mamy bardzo podobny koncept na program satyryczny, nie zastanawiałem się długo i jestem z powrotem - tłumaczy Majewski.

Będziecie słuchać Szymona Majewskiego na antenie Radia Zet?

Zobacz: Wojewódzki i Figurski znów razem na tapecie. Zapadł wyrok w ich głośnej sprawie

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na premierze sztuki Szymona Majewskiego: