Stacja TVN odwołała emisję premierowego odcinka programu Ewy Drzyzgi! Już w najbliższą sobotę, 18 marca, widzowie mieli zobaczyć pierwszą odsłonę programu "36,6° C". W medycznym talk-show prowadząca Ewa Drzyzga ma rozmawiać z ekspertami i lekarzami, którzy będą pokazywać najnowsze technologie medyczne oraz doradzać, jak dbać o zdrowie.

Odwołana premiera programu Ewy Drzyzgi

Okazuje się, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi widzowie nie zobaczą na razie programu prowadzonego przez Ewę Drzyzgę. Medyczne talk-show "36,6° C" miało się znaleźć w wiosennej ramówce - czyżby jednak stacja TVN zmieniła swoje plany? Przypominamy, że poprzedni program z udziałem Ewy Drzyzgi zniknął z anteny po 16 latach emisji. Teraz dziennikarka została gospodynią nowego show, którego jak się okazuje premiera w marcu została odwołana.

Co ciekawe, jeszcze dwa dni temu (13 marca) sama Ewa Drzyzga za pośrednictwem Facebooka zachęcała swoich fanów do obejrzenia pierwszego odcinka programu, który miał zostać pokazany 18 marca. W miejsce ""36,6° C" pojawią się powtórki "Kuchennych Rewolucji" z Magdą Gessler. Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym TVN, które poinformowało nas, że program będzie miał premierę 1 kwietnia. Zmiany były spowodowane "decyzją programową".

Ewa Drzyzga jeszcze kilka dni temu zapowiadała premierowy odcinek show.

Stacja TVN odwołała emisję programu Ewy Drzyzgi.