Program "Na językach" w którym Agnieszka Szulim komentuje zachowanie gwiazd od samego początku wzbudzał wiele emocji. Dziennikarka razem ze swoim zespołem w każdą niedzielę podsumowuje wydarzenia ze świata show-biznesu. Jakiś czas temu w programie pojawiały się także krótkie satyryczne filmy, w których ucharakteryzowani aktorzy udawali znane postacie. Niestety, pomysł nie spodobał się kilku gwiazdom, które uznały że tego typu prowokacje są krzywdzące. Zobacz: Zielińska o prowokacji z programu Szulim: Mogą zniszczyć dobre imię

Okazuje się, że "Na językach" nie cieszył się ostatnio zbyt dużą popularnością. Jak donoszą Wirtualnemedia.pl program oglądało średnio 820 tys. widzów, kiedy poprzedni sezon oglądało średnio 1,25 mln osób. Stacja przegrała tym samym z TVP1 i Polsatem, które w niedzielne wieczory emitowały filmy fabularne. Program Agnieszki Szulim pokonał jednak TVP2.

Czy w związku z tym "Na językach" zniknie z anteny?

- Mimo spadku widowni TVN zamierza jesienią br. pokazać szósty sezon "Na językach". Przygotowania do realizacji nowych odcinków ruszą w sierpniu br., a trafią one na antenę we wrześniu- czytamy na portalu.