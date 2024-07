Andrzej Duda skomentował strzelaninę, do której doszło w niedzielę w gejowskim klubie na Florydzie. W masakrze w Orlando zginęło 49 osób, a ponad 50 kolejnych przebywa w szpitalach. Zamachowiec wtargnął do klubu dla homoseksualistów w czasie imprezy i otworzył ogień. Terrorysta to Afgańczyk, 29-letni Omar S. Mateen. Napastnik zginął po wymianie strzałów z policją. Tragedia została okrzyknięta przez amerykańskie media za najkrwawszą w historii USA. Do Stanów Zjednoczonych płyną kondolencje z całego świata. Masakrę skomentował na swoim Twitterze również prezydent Andrzej Duda.

Reklama

Radość po wygranej Piłkarzy stłumiona wydarzeniami w USA. Szok, smutek i żałoba po masakrze w Orlando. Wyrazy współczucia dla Rodzin Ofiar.

Wpis Andrzeja Dudy na portalu społecznościowym wzbudził ogromne emocje. Niektórzy przypominali pierwszy powyborczy wywiad prezydenta dla "Rzeczpospolitej", w którym Andrzej Duda został zapytany o swój stosunek do homoseksualistów. Prezydent przyznał wówczas, że nie ma nic przeciwko homoseksualistom, chętnie zasiądzie z nimi przy jednym stole, a nawet nie widzi przeciwwskazań, by geje pracowali w jego kancelarii. Jednak swoją wypowiedź zakończył wówczas zdaniem, które rozzłościło środowiska LGBT.

Chyba nie wyobraża pan sobie, że będę pytał ludzi, których chcę zatrudnić z kim i jak żyją? Choć oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby mi ktoś półnagi paradował po kancelarii... - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Co sądzicie o wpisie prezydenta w kontekście jego wcześniejszej wypowiedzi?

Zobacz też: Andrzej Duda to spec od piłki nożnej?! Obiecał coś piłkarzom w Arłamowie, jeśli tylko... WIDEO.

Zobacz także

Andrzej Duda wyraził swój żal po masakrze w gejowskim klubie w Orlando.

Twitter

W strzelaninie na Florydzie zginęło 50 osób.

East News

Prezydent Andrzej Duda odniósł się również do zwycięstwa Polaków w pierwszym meczu na Euro 2016. Jednak tragedia w Orlando przyćmiła radość z wygranej.

East News