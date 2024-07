Jednym z najgłośniejszych wydarzeń w światowym show-biznesie był z pewnością ślub George''a Clooney''a i Amal Alamuddin. Para pobrała się kilka tygodni temu w Wenecji. Na imprezie pojawiło się kilka wielkich gwiazd, które bawiły się we wnętrzach luksusowego hotelu. Zdjęcia z pięknej ceremonii ukazały się m.in. w polskiej "Vivie!". Przypomnijmy: George Clooney z żoną w ślubnej sesji w "Vivie!"

Do dziś nie milkną echa tego wielkiego wydarzenia. Zagraniczne media postanowiły podliczyć, ile aktora kosztowała ta ceremonia. Najwięcej jednak emocji budzi fakt, co George podarował w prezencie swojej wybrance. Odpowiedź zaskoczy pewnie wielu. Clooney kupił Amal wyspę w Sonning Eye nad Tamizą, wartą ponad 10 milionów dolarów, co w przeliczeniu wynosi ponad 30 milionów złotych! Na miejscu znajduje się 9-pokojowy dom z XVII wieku. W takich luksusach Alamuddin na pewno będzie szczęśliwą żoną.

Robi wrażenie, prawda?

