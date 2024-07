3 z 3

Ouija: Narodziny zła Ouija 2

Pierwsza część wyżej wymienionej propozycji była kiepskim horrorem dla nastolatków, który jakoś zarobił i to zaowocowało zielonym światłem dla części drugiej. Zmieniło się w niej jednak wiele, na czele z reżyserem Mike'em Flanaganem, który na swoim koncie ma bardzo dobre filmy "Oculus" i "Hush" (ale też kiepski "Zanim się obudzę"). Przeniesiono się też z fabułą w czasie o kilkadziesiąt lat wstecz, co sprawiło, że z oryginalnego filmu pozostała właściwie tylko tytułowa tabliczka Ouija, czyli dziecięca zabawka służąca do kontaktu z zaświatami. To wszystko, plus niezły zwiastun, wskazuje na to, że powinno być dużo lepiej niż za pierwszym razem. A na dodatek zaświaty komunikują się z bohaterami filmu po... polsku!

Los Angeles, rok 1965. Wychowująca dwie córki wdowa na co dzień zajmuje się naciąganiem naiwnych klientów na usługi spirytystyczne. Fikcja wkrótce zmienia się w rzeczywistość, gdy jej młodsza córka nawiązuje kontakt ze światem nadprzyrodzonym.

Werdykt: Przyzwoite strachy

