Jennifer Lopez i Ben Affleck toną w pocałunkach na premierze filmu "Air". Koniec plotek o kryzysie?

Choć Jennifer Lopez i Ben Affleck starają się dawkować fanom szczegóły swojej zażyłości, to tym razem zrobili wyjątek. Para, która po niemal dwóch dekadach postanowiła na nowo dać sobie szansę aż dwukrotnie stając na ślubnym kobiercu, najnowszymi zdjęciami na dobre zamknie usta niedowiarkom i tym, którzy już wróżą im rozstanie. Na oficjalnej premierze filmu "Air" w Los Angeles małżonkowie nie szczędzili sobie czułości. Nie zabrakło wymownych spojrzeń, ciepłych gestów i soczystych pocałunków!

Jennifer Lopez i Ben Affleck obsypują się pocałunkami na premierze filmu "Air"

Po dwóch dekadach rozłąki, Jennifer Lopez i Ben Affleck znów stanowią jedną z najgorętszych par Hollywood. Po cichym ślubie w Las Vegas i kolejnym, wystawnym w posiadłości aktora, zakochani rozkoszują się swoim szczęściem. Niestety, od pewnego czasu do mediów przedostają się coraz bardziej niepokojące doniesienia na temat tej dwójki. Jakiś czas temu Jennifer Lopez sprawdzała drinka Bena Afflecka, a nagranie szybko stało się hitem sieci. Co więcej, podczas tegorocznego rozdania nagród Grammy, między zakochanymi doszło do sprzeczki, co także nie umknęło uwadze mediów. Wiele jednak wskazuje na to, że pomimo plotek o rychłym rozwodzie, małżeństwo Jennifer Lopez i Bena Afflecka ma się naprawdę świetnie.

W poniedziałek, 27 marca, Jennifer Lopez i Ben Affleck pojawili się na oficjalnej premierze filmu "Air" w Los Angeles, ochoczo pozując wspólnie do zdjęć na czerwonym dywanie.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Jennifer Lopez, jak na ikonę mody przystało, na premierę w historycznym kinie Regency Village Theatre w Los Angeles, wybrała przykuwającą wzrok długą kreację z łączonych materiałów. Suknia z neonowym dołem z wycięciem pod biustem i transparentnym półgolfem wyszywanym kryształkami to projekt włoskiego domu mody Antonio Grimaldi. Całą stylizację dopełniła biżuteria marki Shiphra i połyskująca, srebrna kopertówka.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Z kolei Ben Affleck postawił na niezobowiązujący sztruksowy garnitur w granatowym odcieniu. Do niego dobrał jasnoniebieską koszulę, pasujący do garnituru krawat oraz brązowe oksfordy. Zakochani na czerwonym dywanie nie szczędzili sobie czułości. Nie zabrakło wymownych gestów, a także morza pocałunków.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Warto wspomnieć, że za scenariusz do filmu "Air" odpowiedzialny jest sam Ben Affleck oraz jego wieloletni przyjaciel z show-biznesu Matt Damon. Obraz opowiada historię niezależnego sprzedawcy sneakersów, Sonny'ego Vaccaro, który poprowadził firmę Nike do wielomilionowej współpracy z jednym z najsłynniejszych sportowców w historii Michaelem Jordanem.

Zobaczcie więcej zdjęć Jennifer Lopez i Bena Afflecka z premiery filmu "Air".

Ashley Landis/Associated Press/East News