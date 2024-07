2 z 4

Czerwony kapitan Červený kapitán

Nie jest niczym nowym widok polskiego aktora w czesko/słowackiej produkcji, żeby wspomnieć choćby Bogusława Lindę i Olafa Lubaszenkę w „Zabić Sekala” czy Małgorzatę Kożuchowską w horrorze (!) „T.M.A.”. Tym razem na południe, a konkretniej na Słowację, wybrał się Maciej Stuhr, bo i powód ku tej podróży był nie byle jaki – występ w ekranizacji powieści miejscowego Zygmunta Miłoszewskiego, Dominika Dana. Stuhra skusiła rola „bohatera, o którym marzy każdy europejski aktor. Bohatera, który wie, co jest dobre, a co złe, i nie ma co do tego wątpliwości” – opowiadał aktor.

W „Czerwonym kapitanie” razem z jego bohaterem twardym gliną Richardem Krauzem (tak twardym, że ma w imieniu i nazwisku aż trzy "R"!) przenosimy się w czasie do momentu chwilę po upadku komunizmu, kiedy to po upadłym ustroju zostało do rozwiązania wiele spraw kryminalnych. Szczególnie jedna z nich interesuje detektywa Wydziału Zabójstw. Jednak jej rozwiązanie może kosztować go życie!

Werdykt: Skandynawski kryminał rodem ze Słowacji

Zwiastun: