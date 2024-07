3 z 5

Manchester by the Sea

Weekendowy repertuar to pod względem oscarowym nie tylko "La La Land". Na polskie ekrany wchodzi też drugi film wymieniany jednym tchem wśród faworytów do tej najważniejszej nagrody filmowej. "Manchester by the Sea" chwali się nie tylko ze względu na treść, ale również na świetną rolę brata Bena Afflecka – Caseya, który coraz mocniej pracuje nad tym, aby to o Benie mówiło się "brat Caseya Afflecka".

"Manchester by the Sea" to obyczajowe kino najwyższej próby. Jego bohaterem Lee Chandler, który lata temu wyjechał z rodzinnego miasteczka – tytułowe Manchester – i choć jego życie nie należy do najbardziej spełnionych, to nie zamierza wracać. Tyle tylko, że w Manchester umiera jego brat, który pozostawia mu opiekę nad swoim nastoletnim synem. Lee będzie zmuszony do powrotu i stawienia czoła nie tylko nowej sytuacji, ale i demonom z przeszłości.

Werdykt: Obyczajowe kino najwyższego sortu

Zwiastun: