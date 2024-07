2 z 4

LEGO® BATMAN: FILM The Lego Batman Movie

Nadchodzący weekend stoi pod znakiem sequeli. Niepisana zasada Hollywood mówi, że jeśli coś zarobiło to powinno zarabiać dalej i producenci czerpią z tej reguły garściami. Do kin powraca więc w całości ulepiony z klocków Lego film, którego bohaterem jest tym razem najważniejszy mieszkaniec Gotham – Człowiek Nietoperz! W codzienną rutynę Batmana wkradają się dwie sprawy: adoptowany młodzieniec, którego wychowaniem powinien się zająć oraz niezawodny Joker, który po raz nie wiadomo już który zagraża całemu miastu.

Podobnie jak w przypadku pierwszej części świetny zwiastun rozbudza ochotę na więcej i pozostaje mieć nadzieję na to, że będzie tylko lepiej. Komediowe podejście do historii Batmana to powiew świeżości w tym, w jaki sposób ta opowieść była już snuta na dużym ekranie. A spora garść autoparodii jeszcze nikomu nie przeszkodziła.

Werdykt: Batman na wesoło

Zwiastun: