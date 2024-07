2 z 3

Dziewczyna z pociągu The Girl on the Train

Nie należę do osób, które zachwyciła książka Pauli Hawkins pod tym samym tytułem, ale nie zmienia to faktu, że okazała się ona jednym z największych bestsellerów ostatnich miesięcy, którym zachwycił się nawet sam Stephen King. Jak zawsze w takich przypadkach, prawa do ekranizacji książki kupili filmowcy i nie czekając na nic chwycili za kamerę. Skompletowali ciekawą obsadę i złapali się za bary z materiałem na niezły filmowy dreszczowiec. Mroczna tajemnica, skomplikowane powiązania między bohaterami, erotyczna fascynacja i rosnące napięcie. Jeśli nie znacie książki, to z pewnością warto rozważyć seans, który powinien dostarczyć solidnej porcji emocji.

W sprawę zaginionej kobiety Megan Hipwell (Haley Bennett) – skojarzenia z podobnym hitem "Zaginiona dziewczyna" jak najbardziej na miejscu – zostaje wplątana pasażerka podmiejskiego pociągu Rachel (Emily Blunt). Codziennie pokonuje ona trasę w pobliżu miejsca, w którym zaginęła Megan i widzi dużo więcej niż przeciętny pasażer wagonu.

Werdykt: Solidny thriller kryminalny

Zwiastun: