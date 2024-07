3 z 4

Po prostu przyjaźń (2016)

Początek roku to zwykle sygnał do pojawiania się w kinach jednej polskiej komedii za drugą. W tym roku sygnał do kinowej ofensywy daje film "Po prostu przyjaźń", który niespecjalnie wysila się z zawiązaniem fabuły. Oto wielowątkowa historia o współczesnych Polakach. I już. Każdemu ze znanych aktorów w obsadzie wedle potrzeby pojawienia się na ekranie... Nie wygląda na to, aby w kinie czekało coś więcej niż parada znanych twarzy.

A ich lista jest rzeczywiście imponująca: Agnieszka Więdłocha, Magdalena Różczka, Maciej Zakościelny, Piotr Stramowski, Bartłomiej Topa, Marcin Perchuć, Katarzyna Dąbrowska, Sonia Bohosiewicz i Krzysztof Stelmaszyk. Poczekałbym na to, co przyniesie ciąg dalszy tego roku w polskiej komedii romantycznej.

Werdykt: Przeciętna komedia

