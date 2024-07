1 z 3

Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Legion samobójców Suicide Squad

Tak, do kin trafia właśnie kolejny film o superbohaterach. Jeśli zdołaliście policzyć wszystkich gierojów w obcisłych portkach, którzy przez ostatnie miesiące pojawili się na ekranie – szacun! „Legion samobójców” dorzuca jeszcze kilku do tego rachunku i jeśli film odniesie sukces, tylko czekać na solowe filmy z każdym z nich. Ale na razie większość jest złoczyńcami, którzy dostają od rządu drugą szansę. Ekipa wyrzutków zmierzy się z całym złem tego świata, by znów był lepszy i bezpieczny... No może z połową, trochę zła musi jeszcze zostać innym superbohaterom.

W filmie obok całej galerii nowych postaci (m.in. Deadshot – Will Smith, Kapitan Boomerang – Jai Courtney, Killer Croc – Adewale Akinnuoye-Agbaje) zobaczymy też starych/nowych znajomych: Batmana (Ben Affleck) i Jokera (Jared Leto). „Legion samobójców” miał przed premierą wiele przygód – dokręcano nowe sceny, by był lżejszy i zabawniejszy – i pozostaje mieć tylko nadzieję na to, że wszystko nie poszło na marne i dostaniemy tak rozrywkowy film, na jaki wskazuje zwiastun. A na co nie wskazują niestety pierwsze recenzje.

Werdykt: Komiksowe widowisko

Zwiastun: