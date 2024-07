2 z 4

T2: Trainspotting

Dwadzieścia lat minęło od momentu, w którym skromny film z Wielkiej Brytanii przebojem wdarł się do serc widzów na całym świecie, stając się hymnem pokolenia. Dla Rentona (Ewan McGregor) i przyjaciół był przepustką do aktorskiej kariery, a reżysera Danny'ego Boyle'a skierował na ścieżkę, na której czekał Oscar. Minęło dwadzieścia lat, bohaterowie "Trainspotting" powracają. Co u nich słychać? Jak potoczyło się ich życie? Od czego tym razem są uzależnieni?

"T2: Trainspotting" bezapelacyjnie wyróżnia się formą na tle innych produkcji obyczajowych, które zwykle nie należą do zbyt efektownych i energetycznych. Za sprawą Boyle'a tu jest zupełnie odwrotnie, co sprawia, że znaczenie dla widza mają nie tylko treść, ale i sposób jej opowiedzenia. Czy będzie równie nowocześnie co w przypadku pierwszej części? Raczej nie, ale starych, dobrych przyjaciół zawsze warto odwiedzić.

Werdykt: Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku

