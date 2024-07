Nie od dziś wiadomo, że Monika Olejnik uwielbia modę. Słynie z noszenie pięknych, i drogich, butów, a na wydarzenia ze świata mody i kultury zawsze ubiera się bardzo "fashion". Ostatnio, wraz z partnerem, pojawiła się na premierze spektaklu "Czechow żartuje" w Teatrze 6. piętro.

Miała na sobie "małą białą" sukienkę, z czarnymi przeczyciami i wywatowanymi ramionami w stylu lat 80-tych. Do tego czarne lakierowane kozaczki i czerwona torebka na pasku modnie trzymana przez dziennikarkę w ręku. Trzeba przyznać - to look bardzo designerski. Ale czy pani Monika nie wyglądałaby lepiej w bardziej minimalistycznym stylu?

