We wtorek, 15 listopada, odbyła się oficjalna premiera filmu, w którym jedną z głównych gwiazd jest Julia Wieniawa! Aktorka w "Nie cudzołóż i nie kradnij" wciela się w rolę prostytutki. Oczywiście aktorki nie zabrakło podczas tego wyjątkowego, premierowego wieczoru. Kreacja, którą wybrała, była naprawdę odważna. Spójrzcie sami! Zobacz także: Kulisy rozstania Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego: "Obyło się bez żadnych dramatów" Julia Wieniawa na premierze filmu "Nie cudzołóż i nie kradnij" Julia Wieniawa to zdecydowanie jedna z najbardziej uzdolnionych artystek młodego pokolenia. Gwiazda świetnie odnajduje się nie tylko w aktorstwie, ale także bardzo dobrze radzi sobie jako wokalistka! Ostatnio nawet to właśnie śpiewanie pochłania jej więcej czasu. Mimo to, Julia Wieniawa nie zapomina o aktorstwie i właśnie na ekrany kin wchodzi nowa produkcja z jej udziałem. Mowa oczywiście o filmie "Nie cudzołóż i nie kradnij". Zobaczcie zdjęcia z premiery - Julia Wieniawa błyszczała na ściance! Na ten szczególny wieczór, Julia Wieniawa wybrała odważną sukienkę z czarnego weluru o długości mini, dzięki czemu gwiazda wyeksponowała swoje piękne nogi. Nie da się również nie zwrócić uwagi na wycięcia - aktorka postanowiła odsłonić swój płaski brzuch i ramię. Do tej kreacji Julia Wieniawa dobrała ciekawe, srebrne sandałki na szpilce. Nie zabrakło również srebrnej biżuterii oraz wieczorowego makijażu i eleganckiej fryzury. Zobacz także: Jessica Mercedes ma konflikt z Julią Wieniawą? "Zawsze między kobietami..." A Wam, jak się podoba najnowsza stylizacja aktorki? Przypomnijmy, że na wcześniejszym pokazie filmu "Nie cudzołóż i nie kradnij", Julia Wieniawa wybrała luźną, męską stylizację . Która stylizacja przypadła Wam do gustu bardziej?...