Cztery lata temu Katarzyna Skrzynecka spełniła swoje największe marzenie - została mamą. Długo starali się z mężem Marcinem Łopuckim o dziecko, dlatego dziś doceniają każdą chwilę spędzoną z Alikią. I chcą, aby tego wspólnego czasu było jak najwięcej. Jak donosi magazyn "Party", aktorkę coraz trudniej wypatrzyć na salonach. Powód? Jeśli akurat nie gram w teatrze, wolę spędzić wieczór z dzieckiem - mówi Katarzyna Skrzynecka „Party". Katarzyna Skrzynecka wróciła już do pracy na pełen etat. Gra dużo w teatrze, jeździ z koncertami po Polsce, a także jest jurorką show „Twoja twarz brzmi znajomo". Alika poszła rok temu do przedszkola, ale to mama albo tata odbierają ją codziennie. Co więcej, kiedy tylko Kasia wyjeżdża ze spektaklem do innego miasta, nawet w środku nocy wraca do domu do Warszawy aby rankiem odprowadzić Alikię do przedszkola. Zdarza się też, że zabiera córkę ze sobą na jakiś wyjazd zawodowy. Katarzyna Skrzynecka po porodzie uznała, że kariera jest ważna, ale jej obecność w życiu dziecka jeszcze ważniejsza. O tym, gdzie i z kim aktorka spędzi w tym roku Wigilię czytaj w najnowszym numerze „Party". Katarzyna Skrzynecka w spektaklu „Między łóżkami" w Teatrze Capitol Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są małżeństwem od 6 lat Ich córka urodziła się w listopadzie 2011 roku