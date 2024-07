1 z 8

Już jutro w sprzedaży ukaże się drugi album Honoraty Skarbek pt. "Million". Wokalistka zdążyła wylansować już z niego dwa przeboje - "Lalalove" i "Nie Powiem Jak", do którego kręciła ostatnio klip na Teneryfie. Przypomnijmy: Tych zdjęć Honey z Teneryfy jeszcze nie było FOTO

Na fali sukcesów dwóch singli i głośnego supportu przed koncertem Justina Biebera w Polsce wydaje się, że i płyta "Million" skazana jest na sukces, bowiem po zaledwie 3 dniach przedsprzedaży znalazła się już na liście bestsellerów Empiku! "Nie Powiem Jak" z kolei to najchętniej ściągany singiel w polskim oddziale Deezer, a angielska wersja Lalalove podbija rynek muzyczny w... Rumunii. Co zatem Honorata zaproponuje swoim słuchaczom na "Million"? Postanowiliśmy zapytać o to jej menadżera!

Album "Million" to znacznie dojrzalszy materiał niż pierwsza płyta Honoraty. Na tej płycie jest znacznie więcej serca i zaangażowania, znacznie więcej twórczej pracy Artystki. Jestem strasznie dumny, że mogłem uczestniczyć w tworzeniu tego materiału i liczę, że przypadnie do gustu słuchaczom - zdradził w rozmowie z AfterParty.pl Jakub Kaczmarek.

W ramach promocji krążka Skarbek już jutro spotka się ze swoimi fanami w warszawskim Empiku przy ul. Marszałkowskiej (18:00), gdzie będzie podpisywać płytę "Million" i da krótki koncert. Więcej szczegółów TUTAJ.

Natomiast tylko na AfterParty.pl możecie obejrzeć przepiękne zdjęcia Honoraty promujące nowy album! Za ich wykonanie odpowiada znany już duet Grymuza & Lewicka. Jak Wam się podoba Honey w tak różnych odsłonach?