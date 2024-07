W miniony czwartek we wrocławskiej Hali Stulecia Doda dała wielkie show, które było rejestrowane na potrzeby DVD oraz Blu-Ray. Gwiazda postarała się, aby fani na długo nie zapomnieli tego koncertu, a po jego zakończeniu bawiła się z nimi na imprezie. Przypomnijmy: Tak Doda bawiła się po koncercie we Wrocławiu

Nagrywanie koncertu było ogromnym przedsięwzięciem, w które zaangażowane było aż 70 osób. Kilkunastu tancerzy, pirotechnika, projekcje i wizualizacje - to wszystko sprawiło, że było to największe wyzwanie w karierze Dody, ale sama artystka była zadowolona z efektów pracy swojej i całej ekipy.

Szczerze mówiąc zrobiliśmy to, udało się nam! Z pewnością cały ten miesiąc i to DVD dało mi duże doświadczenie - to jest nasze pierwsze DVD i uważam, że i tak wyszło genialnie. Wszyscy są zadowoleni i pamiętajmy, że co jak co, ale show to ja potrafię zrobić - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl tuż po koncercie Doda.