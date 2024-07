1 z 8

Ostatnie tygodnie upłynęły Dodzie pod znakiem bardzo intensywnych przygotowań do koncertu, który wokalistka zagra już dziś we Wrocławiu. Show będzie wyjątkowe, gdyż zostanie zarejestrowane na potrzeby DVD - pierwszego takiego wydawnictwa artystki. Fani gwiazdy mogą spodziewać się czegoś naprawdę spektakularnego, bo jak zapowiada wokalistka, ma to być niezapomniana noc. Przypomnijmy: "Wyciśniemy tę halę jak cytrynę"

Piosenkarka jest już we Wrocławiu, gdzie wraz z ponad 70 osobową ekipą ćwiczy w Hali Stulecia i dopracowuje najmniejsze elementy show. Doda zaprosiła redakcję AfterParty.pl na czwartkową próbę generalną i pozwoliła przyjrzeć się ostatnim przygotowaniom przed dzisiejszym koncertem. Gwiazda zapewnia, że jest zachwycona ostatecznym efektem i przerósł on jej oczekiwania.

Nie spodziewałam się, że będzie to tak super wyglądać. Wiedziałam, że będziemy mieli super scenę, że będzie to dużo bardziej efektowne niż moje dotychczasowe koncerty, ale nie sądziłam, że będzie to przypominało jakiś festiwal. Przerosło to moje oczekiwania, ale cieszę się, bo fani będą zachwyceni - zdradza w rozmowie z nami.

Czym najbardziej będą zaskoczeni fani gwiazdy? Doda twierdzi, że już od pierwszych sekund będą świadkiem czegoś, czego jeszcze w jej wykonaniu nie widzieli.

Myślę, że już na dzień dobry jak wejdą to będą mile zaskoczeni. Zobaczą coś, czego jeszcze nigdy nie miałam na swojej scenie. Nie będą się nudzić, bo w każdej piosence będzie się coś działa. Każda piosenka dostarczy im niezapomnianych przeżyć i mam wrażenie, że koncert się zacznie i skończy w mgnieniu oka. Będzie też niespodzianka, której nigdy nie śpiewałam. Trochę się boję, ale mam nadzieję, że uda mi się zaskoczyć - dodaje w rozmowie z AfterParty.pl

Zobaczcie nasz ekskluzywny materiał wideo:

Tak Doda ćwiczyła przed koncertem we Wrocławiu: