Robert Lewandowski będzie patronem ulicy?

Robert Lewandowski będzie miał własną ulicę? Mieszkańcy jednego z polskich miast chcą, by jedna z ulic została nazwana nazwiskiem najbardziej znanego polskiego piłkarza - informuje Radio Zet. Pomysłodawcami takiej inicjatywy są uczniowie miejscowej szkoły. Pomysł na rodził się po tym, jak pojawiła się potrzeba zmiany nazwy ulicy, której patronem do tej pory był Karol Świerczewski. W ramach realizacji ustawy o dekomunizacji, samorządy zmieniaj nazwy ulic. W tym przypadku nowym patronem ma zostać idol miejscowych dzieci, czyli Robert Lewandowski. Mieszkańcy przygotowali specjalny wniosek, którzy wysłali do piłkarza.

