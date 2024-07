Ostatnio w mediach pojawiła się informacja o tym, że powstaje 3. część filmu "Listy do M."! Borys Szyc pochwalił się na Instagramie zdjęciem z planu filmu i napisał, że spędził noc w centrum handlowym Arkadia, gdzie kręcił sceny do nowej produkcji. Borys jest jedną z nowych gwiazd, która dołączy do obsady filmu. Na planie nie zabraknie jednak aktorów, którzy zagrali w poprzednich częściach m.in. Julki Wróblewskiej!

Powstają Listy do M. 3 - kto zagra? Kiedy premiera?

Zdjęciami z planu "Listów do M. 3" pochwalił się też Piotr Adamczyk, który pokazał zdjęcie z Agnieszką Dygant i napisał:

"Listy do M 3" rozpoczęte. Będzie chyba z tego serial.

W obsadzie kolejnej części pojawią się też: Wojciech Malajkat, Agnieszka Wagner, Nikodem Rozbicki. Kiedy premiera "Listy do M. 3"? Wszystko wskazuje na to, że film trafi do kina prawdopodobnie pod koniec 2017 roku – tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W obsadzie nowej części znajdzie się też Julia Wróblewska, która w poprzednich dwóch częściach grała Tosię. Co nam opowiedziała o filmie? Posłuchajcie wideo!

Piotr Adamczyk i Agnieszka Dygant na planie Listy do M. 3

Instagram