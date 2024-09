Anna Matysiak szerokiej publiczności dała się poznać jako Majka Lisiecka czyli córka Kariny i Szczepana z "Listów do M." Aktorka zagrała aż w trzech częściach, a ostatnio widzowie mieli okazję zobaczyć ją też na małym ekranie w takich serialach jak "Barwy szczęścia", "Klan" czy "Komisarz Mama". Jeszcze niedawno Anna Matysiak prezentowała drapieżny wizerunek z czarnym kolorem włosów w roli głównej, a na premierze spektaklu "Razem czy osobno?" w Teatrze Capitol zaskoczyła cukierkowym wizerunkiem z różem w roli głównej. To prawdziwa metamorfoza!

Anna Matysiak z "Listów do M." przeszła metamorfozę

Annę Matysiak w serialach widzowie mogą oglądać od 2009 roku. Gwiazda ukończyła znaną Szkoła Baletowa im. R. Turczynowicza w Warszawie, studiowała też aktorstwo i grała w spektaklach m.in "w Akademii Pana Kleksa" w Teatrze Roma. Aktorka, tancerka i choreografka pojawiła się m.in w serialach "Tancerze", "Prawo Agaty" czy "Przepis na życie". To wtedy zakochała się w kinie i zdecydowała się łączyć wszystkie swoje pasje.

Trzeba dążyć do standardów zagranicznych, a tam już od dawna artyści łączą aktorstwo, śpiew i taniec. Bardzo wielu aktorów, których nie podejrzewamy o takie umiejętności, na jakiejś gali oscarowej czy innym rozdaniu nagród zaczynają tańczyć albo śpiewać na scenie mówiła Anna Matysiak w jednym z wywiadów.

Ogromną popularność przyniosła jej rola Majki w "Listach do M.". Aktorka zagrała w trzech filmach z tej serii i widzowie pokochali ją jako serialową córkę Agaty Dygant. A już niebawem szósta odsłona filmu uwielbianego przez Polaków. "Listy do M. Pożegnania i powroty" trafią do kin już 7 listopada.

Teraz aktorka pojawiła się w gronie gwiazd, które przybyły na premierę spektaklu "Razem czy osobno?" w Teatrze Capitol i zaskoczyła zupełnie innym wizerunkiem. Po czarnych włosach nie ma już śladu. Obecnie Anna Matysiak jest blondynką i wygląda na to, że zmieniła również swój styl, porzucając czerń i ciemne kolory na rzecz cukierkowego różu i odważniejszych zestawów.

VIPHOTO/EAST NEWS

Aktorka na swoim koncie ma też udział w różnego rodzaju programach rozrywkowych i najchętniej wybiera te muzyczne jak: "Jaka to melodia"? czy "Dance dance dance".

Anna Matysiak w "Jaka to melodia?" w 2022 roku VIPHOTO/EAST NEWS

Anna Matysiak chętnie bierze też udział w wydarzeniach modowych i nie ukrywa, że lubi eksperymentować, choć do niedawna preferowała kreacje w ciemnych kolorach. Jak Wam się podoba metamorfoza aktorki?

Anna Matysiak podczas Flesz Fashion Night 2017 Fot. Kamil Piklikiewicz/East News