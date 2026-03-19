Na takie wieści z pewnością czekali wszyscy fani Aleksandra Sikory i Oli Filipek. Uwielbiany duet prowadzących śniadaniówkę Polsatu znów zaprezentuje się razem, ale w zupełnie innym formacie. Media zdradziły, gdzie już wkrótce ich zobaczymy.

Wielkanocny poniedziałek z „Milionerami” i duetami gwiazd

Nieco ponad miesiąc temu oficjalnie ogłoszono ws. Oli Filipek i Aleksandra Sikory, a teraz pojawiły się kolejne wspaniałe wieści w sprawie tego duetu. Jak donoszą Wirtualne Media w wielkanocny poniedziałek Polsat szykuje specjalne wydanie „Milionerów”, w którym zamiast pojedynczych graczy o wygraną powalczą duety znanych twarzy stacji. Naprzeciw Huberta Urbańskiego usiądą Ola Filipek i Aleksander Sikora, a także Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski. Stawka pozostaje wysoka, ale cel ma być jeden: środki zdobyte w grze mają wesprzeć Fundację Polsat.

Sikora i Filipek znów razem, tym razem poza „halo tu polsat”

Ola Filipek i Aleksander Sikora to para prowadzących „Halo tu Polsat” od sierpnia 2025 roku. Widzowie ochrzcili ich mianem „Olek” i coraz częściej widać ich w duecie także poza śniadaniowym pasmem, bo pojawiają się razem również na radiowej antenie. Teraz ten duet przeniesie się do studia teleturnieju, gdzie zamiast rozmów i porannej energii liczyć się będą szybkie decyzje i odporność na presję pytań.

Disney w roli głównej i nowość, która ma zostać na dłużej

W świątecznym odcinku "Milionerów" pytania mają w większości dotyczyć kultowych produkcji Disneya, co zapowiada rozgrywkę pełną skojarzeń i detali, które wielu osobom kojarzą się z dzieciństwem. To jednak niejedyna atrakcja przygotowana na świąteczne wydanie. W programie ma pojawić się nowy typ zadania: pytanie w formie obrazka.

Będziecie oglądać? My z pewnością.

