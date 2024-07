Kilka miesięcy temu pisaliśmy o sukcesach polskich didżejów, którzy podbijają świat swoimi przebojami (zobacz). Mowa oczywiście o Glasessboys. Od tamtego czasu sporo się u nich wydarzyło. Panowie właśnie promują swój najnowszy singiel "Open Up", nagrany z udziałem znanej piosenkarki Angie Brown! To już drugi singiel promujący debiutancki album Glassesboys pt. "From Our House".

Gdyby ktoś jednak nie wiedział, Angie Brown, to wokalistka o charyzmatycznym, mocnym głosie, która współpracowała już z takimi artystami jak The Rolling Stones, Kate Bush, Fatboy Slim, czy Morrison. Piosenka "Open Up", w której śpiewa już robi furorę na polskich listach przebojów. Gratulujemy udanej współpracy i czekamy na więcej!

Teledysk Glassesboys feat. Angie Brown - Open Up



Okładka singla Glassesboys feat. Angie Brown - Open Up: