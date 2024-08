Kilka miesięcy temu Bartłomiej M. został skazany prawomocnym wyrokiem. Aktor i działacz polityczny usłyszał wyrok 5 lat pozbawienia wolności, ale do tej pory nie trafił do więzienia. Policja wydała list gończy za Bartłomiej M., który w przeszłości występował w takich telewizyjnych hitach jak "Świat według Kiepskich" czy "Na Wspólnej".

Bartłomiej M. przez kilka lat próbował swoich sił w aktorstwie. Widzowie mogli zobaczyć go w epizodycznych rolach m.in. w takich produkcjach jak: "Świat według Kiepskich", "Na Wspólnej", "Barwy szczęścia" czy "Komisarz Alex". Celebryta był również prezenterem telewizyjnym oraz działaczem politycznym ramienia PiS. Niestety, kilka lat temu wyszło na jaw, że mężczyzna jest oskarżany za gwałt na nastolatkach. W 2020 roku "Newseek" informował, że Bartłomiej M. miał usłyszeć zarzut gwałtu na trzech nastolatkach w wieku od 15 do 17 lat. Bartłomiej M. pod pretekstem sesji zdjęciowej miał zwabiać młode dziewczyny. Zeznania nastolatek przerażają.

Pewne rzeczy pamiętam dosyć jasno, a pewne pół na pół. Później zauważyłam, że odbywa ze mną stosunek. Miałam dziwny stan, nie mogłam się ruszyć. Pamiętam też, że mówił do mnie, żebym jęczała. Nagle był nade mną i robił mi zdjęcia, jak byłam naga. Dopiero wtedy do mnie dotarło, co się stało. Rzucił jakiś komentarz w stylu, że dobrze się bawiliśmy

jedna z ofiar mówiła w programie ''Uwaga TVN''.