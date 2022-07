Viki Gabor została oszukana. Padła ofiarą bezlitosnego żartu

Viki Gabor szturmem podbiła polską scenę muzyczną i stała się idolką nastolatek niemal z dnia na dzień. Jednak jej sukces okupiony jest ciężką pracą i treningami wokalnymi. Nastolatka dała się poznać na początku zeszłego roku w programie "The Voice Kids", gdzie doszła aż do finału. Jesienią reprezentowała Polskę w Eurowizji Junior powtarzając sukces Roxie Węgiel i wygrywając konkurs! Tym samym zapisała się na kartach historii polskiej muzyki już w wieku 12 lat! Jednak nastolatka wcale nie myśli o karierze na polskim rynku. Jakie ma marzenia? Zobacz także: To będzie hit! Viki Gabor i Kayah we wspólnej piosence! Zobaczcie teledysk Viki Gabor chce być światową gwiazdą Viki Gabor ma dopiero 12 lat a już osiągnęła status polskiej supergwiazdy. Wyróżnia się nie tylko doskonałym głosem ale również perfekcyjnym angielskim. 12-latka wychowała się w Wielkiej Brytanii, dlatego też posługiwanie się językiem obcym jest dla niej zupełnie naturalne. Otwiera to wiele furtek do kariery zagranicznej. Okazuje się, że nastolatka marzy o karierze na miarę Ariany Grande: Bardzo chcę być artystką, która jeździ po całym świecie i koncertuje. Bardzo marzę o międzynarodowej karierze. To moje największe marzenie. Ostatnio byłam w Wielkiej Brytanii, gdzie supportowałam zespół Bars&Melody i byłam bardzo zaskoczona, bo niektórzy tam śpiewali moją piosenkę. To było super! Nie spodziewałam się tego – powiedziała w wywiadzie dla Pomponika Viki może pochwalić się współpracą z grupą Bars&Melody. Chłopcy zaprosili ją na swoją trasę po Wielkiej Brytanii, gdzie miała szansę ich supportować. Jak widać, na przykładzie Viki i jej zwycięstwa na Eurowizji Junior, marzenia się spełniają, więc trzymamy kciuki za kolejne plany młodej gwiazdy! Zobacz...