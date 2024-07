Na hipodromie w Sopocie wszyscy patrzyli tylko na Polę Lis (19). Wcale nie dlatego, że rzadko można ją zobaczyć w Polsce, bo mieszka w Nowym Jorku, gdzie studiuje dziennikarstwo. Wszystkich

interesowało to, z kim córka Kingi Rusin pokazała się w Trójmieście. Pola pojawiła się tam, by kibicować Andrzejowi Opłatkowi, dżokejowi, mistrzowi Polski juniorów w skokach przez przeszkody. Ona i Andrzej są bowiem parą!

Chłopak Poli przypadł też do gustu jej rodzicom.

Kinga ceni w nim to, że jest ambitny i ma pasje – mówi znajoma Rusin.

Z kolei Tomasz Lis jest zadowolony, bo córka obiecała, że nie rzuci dla miłości studiów w Stanach. Ostatnio namówił Polę, by pisała do portalu Onet.pl teksty o sporcie.

Proponował jej, by pisała do Natemat.pl, ale nie chciała, by mówiono, że pracuje w portalu taty – mówi znajomy Lisa.