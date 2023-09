Joanna Opozda pokazała figurę w skąpym bikini. Fani nie mogą uwierzyć

Joanna Opozda opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z synkiem i nie ukrywa, że ostatnia noc nie była dla niej łatwa i dodała wymowny hashtag #mumslife. To pierwsze od dawna wspólne zdjęcie z Vincentem, które pojawiło się na Instagramie, a na fotografii jest widoczna twarz synka Joanny Opozdy. Zobaczcie sami! Joanna Opozda po raz pierwszy pokazała twarz synka? Joanna Opozda nie ukrywała, że macierzyństwo wiele zmieniło w jej życiu, a fakt, że od razu po narodzinach syna została samotną matką sprawił, że nie było jej łatwo. Aktorka z tego względu zdecydowała się na szybki powrót do pracy . Teraz Joanna Opozda opublikowała nowe zdjęcie po nieprzespanej nocy i nie ukrywa, że to ona sama musi mierzyć się z trudami opieki nad synkiem. Kolejna nieprzespana noc za nami 😂 Mój kochany synek 😂❤️#mamakocha #mumslife #tired #saturday Fanki komplementują aktorkę i piszą wprost, że jest bardzo dzielna, a tymczasem na zdjęciu całą uwagę zwraca Vincent. Jeszcze nigdy twarz chłopca nie była tak widoczna! Zobaczcie sami... Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez joanna opozda (@asiaopozda) Zobacz także: Joanna Opozda jest dumna z synka. Vincent ma już swoją pierwszą pasję? Internautki są pod wrażeniem, że synek Joanny Opozdy już tak wyrósł i piszą wprost, że Vincent to cała mama: Piękny !!!! Cała Ty 😍 Czysta mamusia Wielkie oczy po mamie i pełne piękne usteczka 😍 Usteczka po mamusi ❤️ Jak wiadomo, do tej pory Joanna Opozda całkowicie zakrywała twarz synka. Teraz to się...