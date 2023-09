Justyna Steczkowska nagrała piosenkę z synem! Artystka opublikowała zdjęcia okładki singla, które nie podoba się niektórym fanom. "Przy synu tak nie wypada" - twierdzą. Co na to gwiazda?

Justyna Steczkowska, choć ma swój własny, wypracowany przez lata styl muzyczny, nigdy nie zamyka się na panujące trendy. Tym razem gwiazda dała się ponieść twórczości swojego syna, który w przeciwieństwie do mamy, tworzy muzykę elektroniczną i napisał dla niej klubowy utwór. - Nie w moim stylu, ale czego się nie robi z miłości do swoich dzieci - napisała Justyna Steczkowska. Dumna mama już szykuje okładkę singla, jednak zupełnie nie wie, które ze zdjęć specjalnie zrobionych na tę okazję, wybrać. O pomoc poprosiła swoich oddanych fanów. Nie wszystkim fotki przypadły do gustu! Justyna Steczkowska skrytykowana przez fankę za strój przy synu! Najstarszy syn Justyny Steczkowskiej Leon Myszkowski od dawna jest DJ-em i gra w klubach w całej Polsce. Razem z przyjacielem, stworzył muzyczny duet "Mike&Laurent" z którym grają muzykę elektroniczną. Co więcej, duet osiąga coraz większą popularność, a nawet szykuje swój własny festiwal! Nic więc dziwnego, że Leon zdecydował się przygotować coś także dla swojej mamy, Justyny Steczkowskiej : - Kochani mój syn razem ze swoim przyjacielem, z którym tworzą duet Mike & Laurent zrobili dla mnie "klubowy" kawałek. Nie w moim stylu, ale czego się nie robi z miłości do swoich dzieci Mam nadzieję, że będziecie się przy nim dobrze bawić latem. Singiel już gotowy. Premiera niebawem Pomóżcie nam wybrać okładkę Które zdjęcie najlepsze? - zapytała fanów Justyna Steczkowska. Zobacz także: Menedżer Maryli Rodowicz odpowiada Justynie Steczkowskiej! "Pani Steczkowska się wywyższała" Zdjęcia Justyny Steczkowskiej z synem i jego przyjacielem zachwyciły fanów, ale dla niektórych jednak odważne stroje gwiazdy nie pasowały do...