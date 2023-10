Syn Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki, Jędrzej, właśnie skończył 6 lat. Jak dumni rodzice świętują jego urodziny? Zobaczcie najnowsze ujęcia chłopca, które opublikowała jego słynna mama na Instagramie!

Paulina Krupińska nie kryje dumy z 6-letniego synka

Ostatnie tygodnie Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka spędzili wraz z dziećmi na błogim odpoczynku w Turcji. Teraz jednak, choć rodzina wróciła już z beztroskiego urlopu, ma kolejne powody do świętowania: syn Pauliny Krupińskiej, Jędrzej, właśnie skończył 6 lat. Z tej okazji jego mama opublikowała wpis z życzeniami dla chłopca i pokazała na InstaStories część urodzinowego prezentu. Nie ukrywa też zdziwienia tym, jak szybko malec rośnie i się rozwija.

- Mój urodzinowy chłopak, Jędruś kończy dzisiaj 6 lat :) kiedy to zleciało - napisała Paulina Krupińska na Instagramie.

Mały Jędruś otrzymał także moc życzeń od internautów, a w tym od kolegów i koleżanek Pauliny Krupińskiej, między innymi z redakcji "Dzień Dobry TVN".

- Kąpieli w basenie, pysznej pizzy i dobrych przyjaciół ❤️ tego mu życzą Hela i Henio???? a także my - wujostwo ???? - napisał Damian Michałowski. - Ucieszył się jak to przeczytałam ???????? dziękujemy ❤️ - odpowiedziała na życzenia mama 6-latka.

Fani 6-letniemu Jędrzejowi życzyli przede wszystkim zdrowia i radości. Podzielili też opinię Pauliny Krupińskiej na temat tego, jak szybko rośnie jej pociecha.

- Oj tak, czas szybko leci ❤️ wszystkiego dobrego dla Jędrka❤️

- Wszystkiego dobrego dla tego przystojniaka!

- Ogrom zdrówka i uśmiechu dla synka ????

- Wszystkiego najlepszego dla synka, dużo zdrowia i radości ????????????

Co ciekawe, Jędrek świętuje swoje urodziny dzień po swoim tacie, Sebastianie Karpielu:

Sebastian i Jędruś obchodzą urodziny dzień po dniu. 14 maja 6 lat temu na urodzinach Sebastiana zaczęłam rodzić Jędrusia i 15.05.2017 2 h po północy przyszedł na świat ???????? tym zbiegiem okoliczności maj to najbardziej intensywny miesiąc świętowania w naszej rodzinie ???????????? Na dodatek mój brat jest z 13 maja a jego córeczka z 12 maja ???? Pozdrowienia i najlepsze życzenia dla wszystkich urodzonych w maju ???????? - napisała gwiazda "Azja Express".

Paulina Krupińska wyraźnie oddziela życie zawodowe od prywatnego, co jest widoczne też w jej mediach społecznościowych, fani bacznie wypatrują kadrów ukazujących jej pociechy. Tym razem jednak życzenia 6-latkowi złożył także jego tata. Tylko zobaczcie to urocze ujęcie! My również 6-letniemu Jędrkowi składamy najlepsze życzenia!

