Na wczorajszym pokazie Mariusza Przybylskiego pojawiła się również Olga Bołądź. Aktorka na ściance sponsorskiej pozowała w delikatnie rozkloszowanej sukience z imitacji papieru, która kosztuje ok. 250 złotych.

Identyczną, czarno-białą sukienkę HALF TYVEK BABY DOLL DRESS znalazłyśmy w ofercie jednej z polskich marek. UEG (Usa E Getta), to marka, która ostatnio ubrała Jadena Smitha na jedną z premier jego najnowszego filmu "After Earth". Jak widać kolejna polska marka działa ekspansywnie. Bardzo nas to cieszy!

