Pokazy Macieja Zienia to najważniejszy modowy punkt w sezonie i wydarzenie, które wszystkie szanowane gwiazdy mają zapisane w kalendarzu. Jego kreacje przychodzą podziwiać największe nazwiska ze świata show-biznesu.

Zień od lat znany jest z tego, że jego pokazy są dopracowane pod kątem wizualnym do granic możliwość i są prawdziwym spektaklem. Poczucie estetyki projektanta cieszy się dużym uznaniem, nie dziwi więc fakt, że prezentacje nowych kolekcji wzbudzają emocje. Tym razem jednak Maciej postawił na bardzo kontrowersyjne rozwiązanie - już dziś w Warszawie odbędzie się pokaz jego najnowszych projektów, który odbędzie się... w kościele. O dokładnej lokalizacji została poinformowana tylko wyselekcjonowana osobiście grupa gości.

Myślę, że ta tajemnica dodaje smaku i gwarantuje moim gościom to, że zjawią się na pewno Ci zaproszeni, ponieważ to ode mnie zostanie wysłany ten sms z informacją o lokalizacji. To takie nowe, personalne podejście i użycie nowych technologii - wyznał w "Dzień Dobry TVN" Maciej Zień.