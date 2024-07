Krystyna Pyrkosz udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci Witolda Pyrkosza. Żona zmarłego aktora opowiedziała w "Super Expresse" o swoim wielkim żalu po śmierci ukochanego męża. Krystyna i Witold Pyrkoszowie byli razem przez 54 lat. Dzieliło ich 19 lat różnicy. Mimo tego, udało im się stworzyć zgodne i bardzo szczęśliwe małżeństwo. Krystyna Pyrkosz nie ukrywa, że odejście męża jest dla niej wielką, nieodżałowaną stratą. W wywiadzie zdradziła, jak wyglądały ostatnie chwile aktora.

Po prostu dostał zapalenia płuc. Pojechał do szpitala, leżał na OIOM-ie przez trzy tygodnie i trzy dni. Pojechał z zapaleniem płuc, a w szpitalu miał dwa razy zatrzymanie akcji serca. Jeszcze był świadom i wtedy nagle dostał udaru... To była kropka nad i. Przez tydzień nie miał świadomości. Nie było z nim już kontaktu. Lekarze rozmawiali ze mną, wiedziałam, co się stanie... Taki miałam poranek, że dostałam telefon ze szpitala. Nie było mnie przy nim. Ale z mężem już nie było kontaktu - zdradziła Krystyna Pyrkosz w "Super Expressie".