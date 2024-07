1 z 6

Pogrzeb Magdaleny Żuk - kiedy się odbędzie? Ciało Polki, która 30 kwietnia w tajemniczych okolicznościach zmarła w Egipcie, zostało przywiezione do Polski 18 maja. Ciało trafiło do Wrocławia, gdzie zostanie przeprowadzona druga sekcja zwłok. Dlaczego śledczy zdecydowali o tym, że odbędzie się druga sekcja? I czy już wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Polki?

Pogrzeb Magdaleny Żuk - data, miejsce

Przypominamy, że Polka pojechała do Egiptu 25 kwietnia. Wycieczka była prezentem, jaki Magdalena chciała sprawić swojemu chłopakowi Marcusowi, ale okazało się, że chłopak nie ma ważnego paszportu i nie może jechać, ale Polka postanowiła nie rezygnować z wyjazdu i poleciała do Marsa Alam sama. Kilka dni po przyjeździe do Egiptu, Polka trafiła do szpitala w Port Ghalib, gdzie miało dojść do wypadku. Magdalena Żuk wyskoczyła z okna szpitala i w wyniku upadku doznała licznych obrażeń. Po wypadku została przewieziona do szpitala w Hurghadzie, gdzie zmarła 30 kwietnia. Sprawą Polki zajęli się śledczy, którzy pojechali do Egiptu, a następnie sprowadzili jej ciało do Polski.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyznał, że w sekcji zwłok Magdaleny Żuk w Egipcie brali udział polski prokurator i medyk sądowy. Okazuje się, że pomimo przeprowadzonych badań, polskie władze planują drugą sekcję już w kraju, bo wymaga tego polskie prawo. Co dokładnie stało się mieszkance Bogatyni? Czy ktoś przyczynił się do jej śmierci? Tego dowiemy się dopiero, gdy śledczy podadzą wyniki sekcji zwłok. A kiedy odbędzie się pogrzeb Magdaleny Żuk? Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 23 maja o godzinie 15 w Bogatyni.

