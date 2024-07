Co wydarzyło się podczas pobytu Małgorzaty Żuk w Egipcie? Dlaczego doszło do przerażającej tragedii młodej Polki na wakacjach i czy rzeczywiście 27-latka była w złym stanie psychicznym? Tego już od kilkunastu dni próbują dowiedzieć się polscy śledczy, dziennikarze i detektywi. Tematem zagadkowej śmierci Magdaleny Żuk zajęli się również dziennikarze "Uwagi". Edyta Krześniak pojawiła się ostatnio w studiu Dzień Dobry TVN i podsumowała, jakie do tej pory pojawiły się teorie i podejrzenia w sprawie śmierci Polki w Egipcie.

Co dziennikarka powiedziała w DDTVN i jak skomentowała słynne nagranie ? Posłuchajcie sami!

Co wydarzyło się z Magdaleną Żuk w Egipcie?