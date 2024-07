Cała Polska żyje historią Magdaleny Żuk. 27-letnia Polka z niewiadomych przyczyn popełniła samobójstwo. Wyskoczyła z okna szpitalu w Egipcie. Reporter UWAGA! TVN spotkał się w Marsa Alam z dr Ahmedem Shawkym, który był świadkiem wydarzeń z udziałem Magdaleny Żuk. To on podał dziewczynie leki i przywiązał do łóżka.

Pacjentka wyskoczyła. Nie stanęła nawet na stoliku, po prostu wyskoczyła. Tutaj widać miejsce, w którym upadła - pokazał teren za oknem szpitala Ahmed Shawky.

Magdalena Żuk wyskoczyła z okna.

Pokój w szpitalu, w którym doszło do tragedii.