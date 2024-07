Kilkanaście już lat temu jednym z największych hitów na rynku muzycznym w Polsce była współpraca Kayah z Goranem Bregoviciem. Wraz z bałkańskim muzykiem artystka stworzyła kilka niezapomnianych przebojów, a wielu uważa do dziś, że był to najlepszy moment w jej karierze. Niedawno Kayah powróciła do alternatywnych brzmień. Przypomnijmy: Nowa płyta Kayah ma jeden feler. Gwiazda odkryła to dopiero po premierze

Reklama

Piosenkarka wciąż jednak nie może narzekać na popularność w naszym kraju. Wydaje kolejne płyty, koncertuje i jest jedną z najlepiej opłacanych polskich gwiazd. A jak teraz radzi sobie Goran Bregović? Jak donosi serwis Interia.pl, 63-letni muzyk zdecydował się na nietypową promocję albumu wydanego jeszcze w 2012 roku.

Polega ona na tym, że płytę Bregovicia można otrzymać gratis przy zakupie m.in. dużych opakowań papieru toaletowego czy płynu do zmiękczania tkanin. "Promocja" dotyczy terenu Słowenii i sprawdziła się już w przypadku innych artystów.

Musimy przyznać, że z takimi pomysłami jeszcze się nie spotkaliśmy. Czyją płytę chcielibyście dostać gratis do papieru toaletowego?

Zobacz: Kayah wspomina wspólne picie ruskiego szampana z Bartosiewicz

Zobacz także

Reklama

Kayah na Festiwalu Kultury Żydowskiej: