Duet roku? Być może! Margaret i Matt Dusk, bo o nich mowa, mają na koncie złote i platynowe płyty, wiele prestiżowych nagród i tysiące fanów! Efektem połączenia unikatowej barwy głosu i charyzmy Margaret oraz romantyzmu i ciepła płynącego z głosu Matta Duska jest fantastyczny album zawierający subtelne, swingujące interpretacje jazzowych standardów takich jak: „Deed I Do”, „Gee Baby”, „Ain't I Good To You”, „Just The Two Of Us”, „Sunshine Of My Life” czy „Something Stupid”.

Lista utworów:

1. Quiet Nights Of Quiet Stars

2. Just The Two Of Us

3. Something Stupid

4. Deed I Do

5. Gee Baby, Ain’t I Good To You

6. You Are The Sunshine Of My Life

7. Your Kiss Is On My List

8. This Masquerade

9. Girl From Ipanema

10. How Insensitive

11. Our Love Is Here To Stay

12. They Can’t Take That Away From Me

13. I Got It Bad And That Ain’t Good (Margaret solo)

14. Just The Two Of Us (Acoustic Version)

15.‘Deed I Do (Acoustic Version)

Cena: około 43 złotych.