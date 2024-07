Do sprzedaży trafiła już nowa płyta Margaret oraz... kanadyjskiego wokalisty jazzowego Matta Duska. Gwiazda postanowiła zaskoczyć swoich fanów i nagrała album, na którym znalazły się interpretacje najbardziej znanych jazzowych hitów.

Wokalistka nie ma zamiaru na stałe porzucić muzyki pop, ale po prostu zdecydowała się na mały eksperyment muzyczny. Jak wyszło? Rewelacyjnie! Album promuje piosenka "Just the Two of Us", do której Margaret i Matt nagrali już teledysk. Wokaliści planują wyruszyć razem w trasę koncertową, która ma promować ich album. Posłuchajcie i zagłosujcie w naszej sondzie!

Margaret i Matt Dusk "Just the Two of Us":

Margaret, Matt Dusk w Dzień dobry TVN

Margaret, Matt Dusk razem na scenie

