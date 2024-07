W czwartek Dawid Kwiatkowski zaprezentował teledysk do piosenki "Droga". Jest to pierwszy singiel z płyty "ELEMENT TRZECI". Fanki z niecierpliwością czekały na ten dzień, a w niespełna 24 godziny na YouTubie obejrzało go 150 tysięcy osób. Wielbiciele młodego wokalisty są zachwyceni, a w komentarzach nie szczędzą mu komplementów.

Nowy teledysk Dawida Kwiatkowskiego

Dzień premiery singla to ważne wydarzenie dla każdego artysty, który z niecierpliwością czeka na opinie fanów. Dawid jak zawsze mógł liczyć na swoich, którzy docenili piękne zdjęcia w klipie. Warto dodać, że Kwiatkowski sporo podróżował, aby uchwycić tak piękną scenerię, a efekt końcowy naprawdę robi wrażenie. Poza tym dzień premiery teledysku zbiegł się z najważniejszym modowym wydarzeniem sezonu, czyli imprezą Flesz Fashion Night. Dawid z racji dużej ilości obowiązków zawodowych rzadko pojawia się na tego typu imprezach, ale tym razem zrobił wyjątek. W czasie trwania pokazów mody już zbierał pierwsze recenzje, a po powrocie do domu czekała na niego najważniejsza nagroda - uznanie fanów.

Nowy teledysk Dawida Kwiatkowskiego do piosenki "Droga"

Okładka singla "Droga"

grafika, którą możecie wrzucać na instagram! Koniecznie mnie oznaczcie i z gory dziękuję. Troche ponad 2h do premiery!!!

Posted by Dawid Kwiatkowski on 5 listopada 2015

Dawid Kwiatkowski na imprezie Flesz Fashion Night