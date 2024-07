Nikt w tym roku nie wzbudził takich kontrowersji i nie wywołał fali komentarzy za sprawą jednego występu, jedynie Miley Cyrus. Nie przeszkodziło jej to w pobiciu dwóch rekordów najczęściej oglądanych teledysków na VEVO, a singiel „Wrecking Ball” zadebiutował na #1 Billboard Hot.

W ostatni weekend Miley wystąpiła w amerykańskim programie Saturday Night Live, w którym wykonała dwa utwory „We Can’t Stop” oraz „Wrecking Ball”. Przy okazji, artystka pokazała, że ma duże poczucie humoru i dystans do siebie, komentując dlaczego nie zatańczy słynnego już tańca „twerk”.

Dzisiaj oficjalna premiera płyty „Bangerz”, nad którą wraz z Miley pracowali Mike Will, Pharrell, Future, Dr. Luke oraz will.i.am. Podstawowe a CD zawiera 13 utworów, na których usłyszymy m.in. Britney Spears, Nelly, Future czy Big Sean. Fani będą mogli również nabyć wersje CD Deluxe (dodatkowe 3 piosenki), które posiadają 4 różne okładki.

Jak zapowiadała artystka, „Bangerz” to jej pierwsza dojrzała płyta. Znajdziemy tu znakomity nowoczesny pop, ale także elementy hip-hopu, raperskie rymy a nawet elektroniczne i dubstepowe brzmienia.

Entertainment Weekly: „Totalnie świeża, doskonały pop z elementami hip-hopu. Dowód na to, że Miley nie poprzestała jedynie na szokowaniu publiczności ... Odzwierciedla, jej dążenie do odkrywania nowych, egzotycznych brzmień.”

Tracklista “BANGERZ”

1. “Adore You”

2. “We Can’t Stop”

3. “SMS (BANGERZ)” (feat. Britney Spears)

4. “4x4” (feat. Nelly)

5. “My Darlin’” (feat. Future)

6. “Wrecking Ball”

7. “Love Money Party” (feat. Big Sean)

8. “#GETITRIGHT”

9. “Drive”

10. “FU” (feat. French Montana)

11. “Do My Thang”

12. “Maybe You’re Right”

13. “Someone Else”

14. Rooting for My Baby (deluxe)

15. On My Own (deluxe)

16. Hands in the Air (deluxe)

