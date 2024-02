Mallu postanowiła otworzyć się przed swoimi fanami i pokazać, że znowu jest szczęśliwa. Wszystko wskazuje na to, że to za sprawa miłości. Fani zadają sobie więc pytanie, czy stara miłość nie rdzewieje. Wszystko przez to, że mają podejrzenia, że jej wybrankiem może być... Marvin! Koniecznie poznajcie szczegóły!

Miłosne show TVN-u nadal wzbudza w widzach duże emocje. Właśnie dlatego przed nami kolejna odsłona programu. Ostatnio poznaliśmy pierwszych uczestników "Hotelu Paradise 8". Pokazano także nową willę, która mieści się w Wietnamie, a także ujawniono, kto zaśpiewa piosenkę do czołówki. Tymczasem okazuje się, że uczestnicy, dobrze znani z poprzednich edycji także potrafią zaskoczyć. Tym razem zrobiła to Mallu!

Mallu z "Hotelu Paradise" zdradziła, że znowu jest szczęśliwie zakochana. Zrobiła to za sprawą Instagrama, gdzie wylądował romantyczny opis:

Chociaż znam Cię tyle lat, to dopiero teraz mogę Cię w pełni poznawać. Pojawiłeś się w momencie, w którym byłam wypłukana z emocji i pokazałeś mi na nowo, jak to jest kochać i być kochanym. you are my friend, my love, my everything

napisała.