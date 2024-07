1 z 11

Margaret wydała niedawno swoją pierwszą pełną płytę, którą promują wszystkie dotychczasowe przeboje na czele z "Thank You Very Much". Po seriii występów w Libanie i na otwarciu Mistrzostw Świata w siatkówce, ciężko o lepszą promocję krążka. Pomimo tego, gwiazdka postanowiła zaliczyć obowiązkowy punkt, czyli spotkanie z fanami w największym Empiku w Warszawie.

Oprócz opowieści o zagranicznych występach i kulisach pracy nad albumem, uwagę zwracała stylizacja i nowa fryzura Margaret. Piosenkarka zapuściła grzywkę, wyprostowała włosy, a na siebie założyła biały t-shirt i dżinsy, do których dobrała rzucające się w oczy buty. Ciekawe czy były wygodne...

Warto też zwrócić uwagę, że promocja płyty Margaret jest bardzo "na bogato". W samym Empiku zawisł jej gigantyczny plakat, a na środku sklepu stanęła kartonowa postać wokalistki z płytami.

Kupicie jej album?