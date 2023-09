Agnieszka Kaczorowska od zawsze jest wierna swojej blond fryzurze. Jak się właśnie okazało, gwiazda nigdy nie farbowała swoich włosów, a ewentualne zmiany w kolorze to efekt... słońca! I właśnie ostatnio aktorka pochwaliła się fanom, jak słońce zmieniło jej fryzurę. Jedna z fanek jednak nie uwierzyła Agnieszce Kaczorowskiej, że to tylko i wyłącznie zasługa natury. Co na to gwiazda?

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się odmienioną fryzurą

Agnieszka Kaczorowska chętnie chwali się nowinkami ze swojego życia w sieci. Jej instagramowe konto śledzi ponad 418 tys. internautów i to właśnie w tym miejscu gwiazda publikuje najwięcej kadrów ze swojego życia. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska świętowała z mężem 5. rocznicę ślubu. Teraz z kolei aktorka pochwaliła się nowym kolorem włosów. Co ciekawe, nie jest to efekt wizyty u fryzjera, a... słońca!

- Dziękuję Słonko☀️ za nowy kolor włosów! Dziś zauważyłam👀 Często pytacie mnie o mój „kolor”… bardzo często☺️ Producentem jest mama i tata, a za refleksy odpowiada słońce. Dlatego w zależności od pory roku, mój kolor włosów się zmienia. Nigdy nie farbowałam… i jeśli siwe nie przyjdą za szybko, to nie zamierzam…😉

Choć jako babcia… chciałabym chyba być pięknie siwa… bardzo mi się to podoba… 👀 - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Pod nowym postem Agnieszki Kaczorowskiej szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów.

- Taaak… naturalny blond, kobieca twarz, ciepły głos… cala Ty. - Jesteś dla mnie najpiękniejszą Polką 🥹 wielka przyjemność patrzeć na Ciebie i Twoją rodzinę, jesteś niesamowicie inspirująca ❤️ - Naturalne piękno 🤩 Cała ty. Kocham cię oglądać i słuchać za twoją naturalność i spokój ducha. Moja ulubiona 🙌🧡 - Niesamowity jest ten kolor😍 - Piękna kobieta❤️ a włosy są przepiękne 😊 - zachwycają się fani.

Jedna z fanek jednak... nie uwierzyła w słowa Agnieszki Kaczorowskiej i zarzuciła jej kłamstwo. Internautka stwierdziła, że takiego koloru włosów, jaki aktualnie ma gwiazda, nie da się uzyskać bez wizyty u fryzjera.

- Nie wierzę, że te włosy nie są farbowane. Ewidentnie widać, że są pasemka, a nie słońce:/ fake - napisała jedna z internautek.

Agnieszka Kaczorowska szybko odpowiedziała!

- hahaha. No ewidentnie.😂 - odpisała rozbawiona aktorka.

Co ciekawe, do dyskusji włączył się także mąż Agnieszki Kaczorowskiej.

- już wiem, gdzie się wymykasz raz w tygodniu... rano farbujesz! Pani Jagoda na pewno Cię widziała! 😭😭😭 - napisał Maciej Pela. - 😂😂😂 uważaj, bo zaraz dowiemy się czegoś więcej od Pani Jagody🙈 - dodała jego żona.

A Wam jak się podoba kolor włosów Agnieszki Kaczorowskiej, który stworzyło jej słońce?