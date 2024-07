W pewnym momencie wydawało się, że Dawid Podsiadło podzieli los zapomnianych zwycięzców wielkich talent shows. Wokalista długo milczał, ale w końcu wrócił z nową płytą i innowacyjnym teledyskiem. Przypomnijmy: Klip Dawida to pierwsza taka produkcja w Polsce

We wtorek miała miejsce oficjalna premiera płyty Dawida "Comfort and Happiness", która zdążyła już wzbudzić zachwyt krytyków i fanów piosenkarza. Swoje uznanie dla twórczości 20-latka wyrazili np. Edyta Górniak, Czesław Mozil, Kuba Wojewódzki czy Karolina Korwin Piotrowska.

Wszystko wskazuje na to, że na naszych oczach narodziła się nowa gwiazda polskiej muzyki, bowiem po zaledwie kilku dniach sprzedaży album... zniknął ze sklepowych półek! Płyta okupuje najwyższe miejsca na listach sprzedaży, a w sklepie internetowym Empiku Dawid Podsiadło i jego twórczość opanowały kategorię bestseller nie tylko w kategorii "Płyta", ale też "MP3", gdzie można pobierać pojedyncze utwory i cała pierwsza dziesiątka najchętniej ściąganych piosenek to numery... z płyty Dawida. On sam nie kryje ekscytacji takim przebiegiem wydarzeń:



Płyty się skończyły. co się dzieje! idzie nam tak dobrze. to cudowne, prawda? chwila oddechu i dalej do pracy jedziemy. już w niedzielę Lana.. tam to się będzie działo! Utwory przygotowane, setlista gorąca! tylko słuchać wystarczy! - napisał na swoim profilu na Facebooku wokalista.

Dziś wokalista wystąpi jako support przed koncertem Lany Del Rey w Warszawie. Wierzyliście, że Podsiadło odniesie aż taki sukces? Szczególnie po tych doniesieniach: "Podsiadło zrezygnował z kontraktu!"

