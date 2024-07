Trwa przedświąteczna gorączka zakupów, a u nas Wielki Plebiscyt Świątecznych Hitów. Po niemal tygodniu głosowania okazało się, że świątecznym hitem numer jeden wcale nie jest "Last Christmas". A przecież to ten przebój grupy Wham! uznawany jest za oficjalny hymn przedświątecznej gorączki w naszym kraju. Z 21 proc. wszystkich głosów znalazł się na drugim miejscu. Co więc jest pierwsze?

Na razie prowadzi, i to zdecydowanie, Mariah Carey, która zdobyła 28 proc. wszystkich głosów! Jej “All I Want for Christmas is You” jest Waszym ulubionym świątecznym hitem. Przynajmniej jak dotąd...

Co mamy dalej na naszej liście? Oto kolejne miejsca!

3. Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak “Pada śnieg”

4. Czerwone Gitary “Jest taki dzień”

5. Chris Rea “Driving Home for Christmas”

6. ex-aequo: John Lennon “So This is Christmas”, Shakin’ Stevens “Merry Christmas Everyone” i DeSu “Kto wie”

7. Bono "Do They Know It's Christmas"

8. Bing Crosby “White Christmas”

Który z tych hitów jest Twoim ulubionym?

