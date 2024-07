Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła w rozmowie z "TVN" tajemnicę męża Piotra. Kiedy dziennikarka zadała mu kolejne pytanie, zwracając się do niego "Piotrek", Agnieszka zwróciła uwagę, że jej mąż strasznie nie lubi kiedy mówi się do niego właśnie "Piotrek". A dlaczego jest to tak dla niego denerwujące? I z czym mu się to kojarzy? Odpowiedź w materiale wideo!

Reklama

Zobacz też: Woźniak-Starak nie znalazła miejsca na widowni na gali Empiku. Burza w sieci! Co napisali Piróg i Kalczyńska?​

Zobacz: Agnieszka Woźniak-Starak, Hanna Lis, Małgorzata Rozenek-Majdan. Najgorętsza przyjaźń polskiego show-biznesu w 5 cytatach

Zobacz także

Tajemnica Piotra Woźniaka-Staraka rozwiązana!

ONS

Reklama

Dlaczego Piotr nie lubi kiedy mówi się do niego Piotrek?